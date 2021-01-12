Ряд сотрудников Капитолия попали под следствие

В США ряд сотрудников Капитолия попали под следствие после его штурма сторонниками Дональда Трампа, который произошёл 6 января.

Двоих охранников здания отстранили от работы. Ещё против более десяти человек начали расследование. Отстранённые от службы полицейские якобы делали селфи с протестующими и ходили в кепках "Make America Great Again".

Ранее глава полиции Капитолия ушёл в отставку на фоне беспорядков.