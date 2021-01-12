В США ряд сотрудников Капитолия попали под следствие после его штурма сторонниками Дональда Трампа, который произошёл 6 января.
Двоих охранников здания отстранили от работы. Ещё против более десяти человек начали расследование. Отстранённые от службы полицейские якобы делали селфи с протестующими и ходили в кепках "Make America Great Again".
Ранее глава полиции Капитолия ушёл в отставку на фоне беспорядков.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.