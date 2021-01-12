Трамп и Пенс не разговаривали после штурма Капитолия

Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не разговаривали друг с другом с 6 января, когда протестующие захватили Капитолий и прервали заседание сената.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

"По словам нескольких людей, близких к Трампу и Пенсу, эти двое не разговаривали с утра среды, после того, как президент неоднократно призывал своего заместителя нарушить присягу и каким-то образом попытаться вмешаться в утверждение итогов голосования коллегии выборщиков", — сообщили журналисту.

Пенс якобы расстроен тем, что Трамп не предпринял меры для мирного урегулирования протеста.