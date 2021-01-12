Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не разговаривали друг с другом с 6 января, когда протестующие захватили Капитолий и прервали заседание сената.
Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.
"По словам нескольких людей, близких к Трампу и Пенсу, эти двое не разговаривали с утра среды, после того, как президент неоднократно призывал своего заместителя нарушить присягу и каким-то образом попытаться вмешаться в утверждение итогов голосования коллегии выборщиков", — сообщили журналисту.
Пенс якобы расстроен тем, что Трамп не предпринял меры для мирного урегулирования протеста.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.