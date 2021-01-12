США вводят санкции против украинцев из-за вмешательства в выборы

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких украинских физических и юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в американские выборы, связав их с усилиями союзников президента Дональда Трампа "выкопать компромат на избранного президента Джо Байдена и его сына".

Об этом сегодня сообщает Reuters

"Министерство финансов США обвинило семь физических и четыре юридических лиц в причастности к связанной с Россией сети иностранного влияния, связанной с украинским парламентарием Андреем Деркачем. Пророссийский законодатель был поражен санкциями со стороны правительства США в сентябре из-за обвинений, в том, что он пытался вмешаться в американские выборы 2020 года, выигранные Байденом", — пишет информагентство.

Новый санкционный пакет замораживает любые американские активы тех, кто внесен в черный список, и вообще запрещает американцам вести с ними бизнес.

" Соединенные Штаты будут продолжать агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и процессов", — цитирует Reuters слова министра финансов США Стивена Мнучина.

По его словам, Деркач был ключевой фигурой "в продвижении необоснованных обвинений в том, что Хантер Байден неправильно использовал влияние на своего отца — вице — президента в то время — чтобы помочь Burisma, украинской энергетической компании, в правлении которой он сидел, и что Джо Байден неправильно оказал давление на Украину, чтобы уволить главного прокурора, который расследовал эту фирму".

Комментируя санкции, Андрей Деркач заявил, что те, кто попал в черный список, "наказаны за разоблачение коррупции".

"Союзники Трампа были встревожены санкциями против украинцев, которые служили источниками для Джулиани, когда он пытался собрать информацию о Хантере Байдене, — сказал источник Reuters, близкий к юридическим советникам президента. — Некоторые из лиц, внесенных в черный список, в частности бывшие украинские правительственные чиновники Андрей Телиженко и Константин Кулик, были источниками Джулиани".

Также в черный список попали:

украинский парламентарий Александр Дубинский;

бывший украинский чиновник Александр Онищенко;

Петр Журавель, член медиа-команды Деркача;

сторонник Деркача Дмитрий Ковальчук;

Антон Симоненко, который, по словам Министерства финансов, служил помощником Деркача.

Среди организаций, внесенных в черный список, оказался украинский сайт NABU Leaks, источник утечки аудиозаписей разговоров Байдена с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.