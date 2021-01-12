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ВВС: Ким Чен Ын бросил перчатку Байдену

Мир

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на съезде рабочей партии страны, генсеком которой он был назначен, приоткрыл завесу над военными планами, которые многим мировым политикам показались угрожающими.

ВВС: Ким Чен Ын бросил перчатку Байдену

Особенно "впечатлил" список нового оружия, которое Ким планирует поставить на вооружение.

  • В нём "более точные ракеты большой дальности, сверхбольшие боеголовки, спутники-шпионы и атомная подводная лодка".

"Военные планы, объявленные во время одного из крупнейших политических событий в Северной Корее за последние пять лет, могут показаться угрожающими — и это действительно угроза. Но это еще и вызов. Время этого послания является ключевым, поскольку оно приходит, когда избранный президент США Джо Байден готовится вступить в должность", — отмечает ВВС.

По версии аналитиков издания, Ким Чен Ын

"изо всех сил пытается быть услышанным за пределами своей собственной страны и, если новая администрация США питает какие-то надежды предотвратить ядерные амбиции северокорейского лидера, то сейчас, возможно, самое время прислушаться и сделать выводы".

"Заявления Кима, несомненно, призваны подчеркнуть для новой администрации США, что неспособность принять быстрые меры приведет к тому, что Северная Корея качественно продвинет свои возможности в ущерб интересам США и Южной Кореи", — сказал Анкит Панда, автор книги "Ким Чен Ын и бомба", добавив, что администрация Джо Байдена должна отнестись к этому серьезно.

"Я думаю, что избранный президент должен принять это за чистую монету и как можно скорее прояснить свою точку зрения на то, какие цели его администрация будет искать в потенциальных переговорах с Северной Кореей, — сказал Панда. — Ким назвал США "самым большим врагом" своей страны, но также добавил, что он "не исключает дипломатии". Если он не увидит никакого сдвига от традиционного акцента США, он просто продвинется вперед с испытаниями и другими мероприятиями".

Теперь вопрос в том, захочет ли Байден воспользоваться моментом для маневра. Однако большинство аналитиков считают, что, если избранный президент США не сможет быстро отреагировать, Северная Корея предпримет действия, вероятно, испытав баллистические ракеты.

Ким Чен Ын подготовил почву. Теперь его послание звучит так: "Ваш ход, Мистер Байден."

 

Автор: Ольга Лебедева
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