Украина готова пригласить Россию на саммит "крымской платформы"

Анонсируя начало работы первого саммита "крымской платформы" в интервью порталу "Обозреватель" Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, заявил, что есть планы пригласить к участию в мероприятии российскую делегацию.

"Нам надо наладить переговорный процесс по возвращению полуострова Крым. Так что пусть приезжают. Приглашаю!" — сказал министр.

По его словам, "в этот раз" обсуждаться будет только один вопрос:

"модальность выхода РФ из Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории".

Кулеба особо подчеркнул:

ни о чём больше разговаривать с Россией Украина не будет.

Напомним, как ранее рассказывала "Правда.Ру", "крымская платформа" — подобие "нормандского формата": своим партнёрам — ЕС, США, Канаде и Турции -Украина предложила войти в координационный совет, который должен оценить "последствия оккупации Крыма" и выработать "эффективный международный ответ".

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