Трамп покинул свой пост... согласно таинственной веб-странице Госдепа

На официальном сайте Госдепартамента США появилось объявление, что срок полномочий действующего президента Дональда Трампа подошел к концу 11 января.
На странице биографии, созданной в понедельник на сайте Госдепа, размещена единственная строка текста, которая гласит: "срок полномочий Дональда Трампа закончился в 2021-01-11 19:48: 39".
Страница, скорее всего, была создана около 3 часов дня по местному времени, согласно Archive. org, в то время как кэш Google страницы показывает, что она была отредактирована в декабре, а затем сообщение о том, что срок полномочий Трампа заканчивается 17-го числа этого месяца.
Аналогичное изменение было внесено в биографию вице-президента Майка Пенса:
Смысл текста неясен. Никаких объяснений от чиновников Госдепартамента нет.
Комментаторы и эксперты в интернете высказывали предположения, что сайт мог быть взломан или некий сотрудник департамента был посвящен в то, что не известно общественности.
BuzzFeed News утверждает, что текст был работой "недовольного сотрудника", хотя источник сказал The Washington Examiner, что департамент все еще "работает над выяснением того, что произошло."
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.