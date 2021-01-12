Трамп покинул свой пост... согласно таинственной веб-странице Госдепа

На официальном сайте Госдепартамента США появилось объявление, что срок полномочий действующего президента Дональда Трампа подошел к концу 11 января.

На странице биографии, созданной в понедельник на сайте Госдепа, размещена единственная строка текста, которая гласит: "срок полномочий Дональда Трампа закончился в 2021-01-11 19:48: 39".

Страница, скорее всего, была создана около 3 часов дня по местному времени, согласно Archive. org, в то время как кэш Google страницы показывает, что она была отредактирована в декабре, а затем сообщение о том, что срок полномочий Трампа заканчивается 17-го числа этого месяца.

Аналогичное изменение было внесено в биографию вице-президента Майка Пенса:

©сайт Госдепа США

Смысл текста неясен. Никаких объяснений от чиновников Госдепартамента нет.

Комментаторы и эксперты в интернете высказывали предположения, что сайт мог быть взломан или некий сотрудник департамента был посвящен в то, что не известно общественности.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

BuzzFeed News утверждает, что текст был работой "недовольного сотрудника", хотя источник сказал The Washington Examiner, что департамент все еще "работает над выяснением того, что произошло."