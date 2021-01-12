Президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп ввёл в американской столице режим чрезвычайной ситуации. Ранее то же самое сделали городские власти Вашингтона.

Принятые меры связаны с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена. В случае беспорядков на помощь городской полиции придут федеральные службы обеспечения общественной безопасности.

"Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией", — сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее Конгресс США одобрил резолюцию, призывающую вице-президента США Майкла Пенса отстранить действующего лидера от власти, не дожидаясь истечения срока его полномочий. Несмотря на то, что резолюцию заблокировали представители республиканской партии, она набрала 218 голосов демократов в поддержку. Этого достаточно, чтобы инициировать процедуру импичмента Дональда Трампа.