Антиправительственные выступления в Ираке набирают обороты

Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются уже пятый день подряд: сотни протестующих сталкиваются с силами безопасности, требуя положить конец нападениям на активистов со стороны властей и вооруженных группировок.

В понедельник полиция в южном городе Насирия применила слезоточивый газ и вела по демонстрантам стрельбу боевыми патронами, пытаясь разогнать толпу, сообщают местные СМИ.

Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают, как люди в ответ бросают камни в контрольно-пропускной пункт.

Центром протестов стала площадь Хабуби — туда ежедневно, начиная с пятницы, стекаются толпы людей, требующих освобождения арестованных активистов антиправительственного движения.

По данным местных СМИ, вовремя столкновений выстрелом в голову был убит полицейский, а один из активистов — адвокат — убит при задержании в собственном доме.

Ещё по меньшей мере 18 протестующих и 40 сотрудников сил безопасности получили ранения в результате насилия, имевшего место в последние несколько дней.

Посол Великобритании в Ираке Стивен Хики заявил, что он "очень обеспокоен эскалацией насилия" в городе, призывая к "диалогу, сдержанности и ответственности за убийства гражданских лиц и сотрудников сил безопасности".

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