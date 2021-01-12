Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются уже пятый день подряд: сотни протестующих сталкиваются с силами безопасности, требуя положить конец нападениям на активистов со стороны властей и вооруженных группировок.
В понедельник полиция в южном городе Насирия применила слезоточивый газ и вела по демонстрантам стрельбу боевыми патронами, пытаясь разогнать толпу, сообщают местные СМИ.
Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают, как люди в ответ бросают камни в контрольно-пропускной пункт.
Центром протестов стала площадь Хабуби — туда ежедневно, начиная с пятницы, стекаются толпы людей, требующих освобождения арестованных активистов антиправительственного движения.
По данным местных СМИ, вовремя столкновений выстрелом в голову был убит полицейский, а один из активистов — адвокат — убит при задержании в собственном доме.
Ещё по меньшей мере 18 протестующих и 40 сотрудников сил безопасности получили ранения в результате насилия, имевшего место в последние несколько дней.
Посол Великобритании в Ираке Стивен Хики заявил, что он "очень обеспокоен эскалацией насилия" в городе, призывая к "диалогу, сдержанности и ответственности за убийства гражданских лиц и сотрудников сил безопасности".
ДЛЯ СПРАВКИ
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