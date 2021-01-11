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США снова внесли Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Мир

Расширение списка стран, которые, по мнению США, поддерживают международный терроризм, может затруднить нормализацию международных отношений для избранного президента Джозефа Байдена.

США снова внесли Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Госдепартамент США вернул Кубу в список стран-спонсоров международного терроризма по обвинению в поддержке международного терроризма и ведении подрывных действий против американской системы правосудия, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госдепартамент внёс Кубу в список государств-спонсоров терроризма за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам", — цитирует ТАСС его заявление.

Куба отказывается выдать США нескольких американских преступников, обвиняемых в политически мотивированном насилии, а также лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения".

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны в 1961 году. В 1982 году США внесли Кубу в список стран-спонсоров терроризма, куда в настоящее время входят также Иран, КНДР и Сирия. В 2015 году президент США Барак Обама попытался нормализовать отношения с Гаваной, исключив Кубу из этого списка. Избранный президент Джозеф Байден неоднократно критиковал действующего лидера США Дональда Трампа за его политику в отношении Кубы. Исключит ли он Кубу из этого списка после вступления в должность — пока неясно.

Автор: Людмила Черткова
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