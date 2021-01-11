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Дурной пример: Бориса Джонсона обвинили в нарушении карантина

Мир » Европа

Пресса и оппозиция обвинили Бориса Джонсона в том, что он подает гражданам дурной пример. В правительстве Великобритании заступились за премьер-министра.

Дурной пример: Бориса Джонсона обвинили в нарушении карантина

В то время как в Великобритании с 4 января действует третий национальный локдаун и гражданам запрещено отходить далеко от места своего проживания, премьер-министра Бориса Джонсона заметили катающимся на велосипеде в 11 километрах от его официальной резиденции. Сообщения о его воскресной велопрогулке в Олимпийском парке, расположенном в районе Стратфорд Восточного Лондона появились в прессе. Справедливости ради журналисты отметили, что Борис Джонсон был в защитной маске.

"Ещё раз повторяю: делайте то, что я говорю, а не то что я делаю", — язвительно прокомментировал прогулку премьера представитель оппозиционной лейбористской партии Энди Слотер.

Он добавил, что Борис Джонсон должен быть примером для подражания, но вместо этого подаёт дурной пример обществу во время карантина.

Велопрогулка Джонсона вызвала резонанс в том числе потому, что несколькими днями ранее в Лондоне полиция оштрафовала двух женщин, оказавшихся в 8 километрах от своих жилищ. Но в британском правительстве за премьера заступились.

"Это нормально, если во время долгой прогулки вы оказались в семи милях от дома. Само по себе это не является нарушением", — заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

При этом он подчеркнул, что прогулки не должны использоваться как повод для встреч с друзьями, живущими в других районах, сообщает Evening Standart.

Автор: Людмила Черткова
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