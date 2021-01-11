ВОЗ назвала страны, начавшие вакцинацию от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили неравномерность распределения вакцины между странами с разным уровнем дохода.

Одной из приоритетных задач ВОЗ на 2021 год является развёртывание глобальной программы вакцинации в 190 странах мира. К настоящему моменту массовую вакцинацию населения с применением пяти препаратов разных производителей начали уже 40 стран. Как отметил помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард, все они относятся к странам с высоким и средним уровнем дохода.

"Пока у нас получается несбалансированная ситуация, но мы делаем всё возможное, чтобы изменить картину. В феврале мы надеемся охватить максимальное количество стран. Также мы рассматриваем возможность ускорить работу по сравнению с этим графиком, чтобы какую-то работу начать уже в январе", — рассказал замглавы ВОЗ на брифинге.

Страны с низким уровнем дохода получат вакцину в рамках механизма COVAX, предусматривающего субсидирование централизованных закупок за счёт стран с высоким уровнем дохода. Всего в течение 2021 года в соответствии с этой программой планируется распределить 2 млрд доз вакцины, сообщает ТАСС.