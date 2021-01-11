В Москве до сих пор продолжается встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и российского лидера Владимира Путина. Переговоры сторон идут уже более трёх часов.
"Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия", — заявил Путин перед началом переговоров.
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