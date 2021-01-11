Пашинян, Путин и Алиев обсуждают ситуацию в Карабахе уже три часа

В Москве до сих пор продолжается встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и российского лидера Владимира Путина. Переговоры сторон идут уже более трёх часов.