Соединённые Штаты Америки признали итоги президентских выборов в Киргизии. Об этом сообщили в американском посольстве в Бишкеке.

"Соединенные Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызской Республики. Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью", — сказано в сообщении посольства.