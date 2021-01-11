Украинские политики закупили вакцину от коронавируса у Израиля

Украинские политики привились вакциной от коронавируса, однако не планируют начинать массовую вакцинацию населения.

Об этом рассказал депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, имел место властный заговор, поскольку контрабандой провести такие препараты практически невозможно. Этому поспособствовали высокие государственные чиновники.