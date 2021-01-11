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У WhatsApp и Facebook неприятности в Турции: начато расследование

Мир

Обновление политики конфиденциальности в WhatsApp оказалось поводом для властей Турции инициировать расследование. Владеющая приложением компания Facebook будет проверена турецкими антимонопольщиками.

У WhatsApp и Facebook неприятности в Турции: начато расследование

Как оказалось, Антимонопольный комитет Турции остался недоволен итоговым вариантом политики конфиденциальности, который позволяет WhatsApp и Facebook "меняться" данными пользователей и совместно использовать их.

"Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных (турецких пользователей)", — уточняют в информационном агентстве Anadolu.

Ранее против нововведения выступил президент Турции, Реджеп Эрдоган. 10 января политик заявил, что прекращает пользоваться WhatsApp.

"11 января администрация президента "переедет" в приложение для зашифрованных сообщений BiP, разработку Turkcell Iletisim Hizmetleri AS", уточняет Bloomberg.

Автор: Константин Шапров
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