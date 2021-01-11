У WhatsApp и Facebook неприятности в Турции: начато расследование

Обновление политики конфиденциальности в WhatsApp оказалось поводом для властей Турции инициировать расследование. Владеющая приложением компания Facebook будет проверена турецкими антимонопольщиками.

Как оказалось, Антимонопольный комитет Турции остался недоволен итоговым вариантом политики конфиденциальности, который позволяет WhatsApp и Facebook "меняться" данными пользователей и совместно использовать их.

"Совет по вопросам конкуренции начал собственное расследование в отношении Facebook и WhatsApp, а также приостановил необходимость совместного использования ими данных (турецких пользователей)", — уточняют в информационном агентстве Anadolu.

Ранее против нововведения выступил президент Турции, Реджеп Эрдоган. 10 января политик заявил, что прекращает пользоваться WhatsApp.