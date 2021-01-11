Казусом закончились попытки мэра Парижа Анн Идальго обвинить власти Франции в недостаточном финансировании. Политику напомнили о правилах приличия и недопустимости лжи.
Кратко о ситуации: ранее Идальго сообщала, что парижская администрация не дождалась финансовой помощи, необходимой для восстановления экономики после пандемии.
"[Париж] не получил и одного евро", — рассказала Идальго.
Данные Идальго опроверг министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. В беседе с журналистами France Inter Ле Мэр отметил, что Идальго врёт, и подчеркнул: для человека, который в будущем планирует идти на президентские выборы, такое поведение неприемлемо.
"Желание стать президентом не даёт права госпоже Идальго врать, врать гражданам Франции", — высказался Ле Мэр.
Также чиновник уточнил: помощь была выделена в полном объёме.
"Она получила около 1 миллиарда евро. Мы выделили 670 миллионов на общественный транспорт, 238 миллионов на восстановление зданий Парижа, 5 миллионов на велодорожки и 10 миллионов на социальное жильё", — привёл цифры министр.
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