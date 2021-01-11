"Желание стать президентом не даёт права врать": мэр Парижа села в лужу

Казусом закончились попытки мэра Парижа Анн Идальго обвинить власти Франции в недостаточном финансировании. Политику напомнили о правилах приличия и недопустимости лжи.

Кратко о ситуации: ранее Идальго сообщала, что парижская администрация не дождалась финансовой помощи, необходимой для восстановления экономики после пандемии.

"[Париж] не получил и одного евро", — рассказала Идальго.

Данные Идальго опроверг министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. В беседе с журналистами France Inter Ле Мэр отметил, что Идальго врёт, и подчеркнул: для человека, который в будущем планирует идти на президентские выборы, такое поведение неприемлемо.

"Желание стать президентом не даёт права госпоже Идальго врать, врать гражданам Франции", — высказался Ле Мэр.

Также чиновник уточнил: помощь была выделена в полном объёме.