В рамках работы трёхсторонней группы России, Армении и Азербайджана будут решаться такие вопросы, как восстановление экономических связей и транспорта в районе Нагорного Карабаха.
Данные направления приоритетны, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ.
Предполагается, что этими вопросами займётся специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", — высказался Путин.
Также Путин напомнил, что Россия все действия по ситуации в Нагорном Карабахе осуществляла в соответствии с принципами Минской группы ОБСЕ.
"Мы продолжаем регулярно сверять с партнёрами, с председателями Минской группы наши действия", — уточнил президент России.
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