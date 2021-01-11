Путин рассказал о работе трёхсторонней группы по Карабаху

В рамках работы трёхсторонней группы России, Армении и Азербайджана будут решаться такие вопросы, как восстановление экономических связей и транспорта в районе Нагорного Карабаха.

Данные направления приоритетны, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ. Предполагается, что этими вопросами займётся специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", — высказался Путин.

Также Путин напомнил, что Россия все действия по ситуации в Нагорном Карабахе осуществляла в соответствии с принципами Минской группы ОБСЕ.