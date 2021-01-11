В Москве начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

В Москве начались трёхсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

Стороны планируют обсудить реализацию мирного соглашения по Карабаху. Также будет поднят вопрос о помощи жителям региона, пострадавшим от боевых действий.

Алиев и Пашинян прибыли в российскую столицу утром 11 января.

Напомним, противники армянского премьера устроили акцию протеста у здания посольства Армении в Москве. Они требовали от политика уйти в отставку.