Решение официального Киева о повышении тарифов за ЖКХ вызвало закономерную реакцию: жители страны вышли на протесты. По данным корреспондентов NewsOne, демонстрации прошли в Винницкой и Черновицкой областях, а также во Львове.
Журналистам удалось пообщаться с протестующими из Львова. Горожане сообщили, что требуют не только снижения цен, но и формирования особых наблюдательных советов, которые помогут с их контролем.
В Винницкой области протестующие также рассказали журналистам о ситуации. Сообщается, что недовольные ростом цен блокировали трассу, проходящую в районе города Жмеринка.
"Мы против повышения тарифов, так как считаем, что на сегодняшний день во время пандемии и падения экономики это является недопустимым.
Люди обращаются к власти, потому что они вынуждены выживать.
Мы будем обращаться к премьер-министру и президенту, потому что людям действительно тяжело", — рассказал поддерживающий протестующих депутат блока "Оппозиционная платформа — За жизнь" Роман Квитко.
Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.