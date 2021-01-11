Рост цен на ЖКХ вывел украинцев на протесты

Решение официального Киева о повышении тарифов за ЖКХ вызвало закономерную реакцию: жители страны вышли на протесты. По данным корреспондентов NewsOne, демонстрации прошли в Винницкой и Черновицкой областях, а также во Львове.

Журналистам удалось пообщаться с протестующими из Львова. Горожане сообщили, что требуют не только снижения цен, но и формирования особых наблюдательных советов, которые помогут с их контролем.

В Винницкой области протестующие также рассказали журналистам о ситуации. Сообщается, что недовольные ростом цен блокировали трассу, проходящую в районе города Жмеринка.