Молот Twitter: венгерский политик пожаловался на произвол компании

Вслед за блокированием аккаунта Дональда Трампа (причём с удалением ранее написанных сообщений) в Twitter решили "проверить" и других политиков. Одной из "жертв" проверки стал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Ковач рассказал, что 11 января узнал о блокировке примерно 200 подписчиков своего аккаунта. Чиновник напомнил, что ранее в Twitter блокировали и официальный правительственный аккаунт, причём внезапно и не объясняя причин.

"Цензоры [Twitter] повысили уровень игры, удалили почти 200 моих подписчиков без объяснения причин. Технологический гигант проповедует терпимость и плюрализм. Они говорят красиво, но не занимаются реальными делами", — рассказал Ковач в своём, пока ещё не блокированном аккаунте.

Напомним, что ранее решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа ударило по самой компании. Акции Twitter на фондовых биржах упали на 8% уже к полудню 11 января.