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Олимпиада Восходящего солнца: эксперт - об "игровых" амбициях Токио

Мир

Опрос японского агентства Kyodo показал негативное отношение граждан к проведению Олимпиады летом 2021 года.

Олимпиада Восходящего солнца: эксперт - об "игровых" амбициях Токио

Около 80 процентов жителей Японии выступают за отмену или перенос Игр. При этом 45 процентов населения страны проголосовали за ещё одну отсрочку для Токио.

Будет ли политическая верхушка Японии "продавливать" проведение Олимпиады даже в условиях карантинов, локдаунов и прочего? Насколько для властей важно это событие?

Комментарием с "Правдой. Ру" поделился Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований в Институт Дальнего Востока РАН.

Вопрос престижа: Япония не исключение

Олимпиада — важное событие для любой страны, начинает рассказ эксперт. Достаточно вспомнить историю: Олимпиада всегда собирала лучших спортсменов, получалось шоу, которое позволяло проводить PR‑акции, рекламировать страну в лучшем виде.

Конечно, бывали и политические разборки: например, бойкот московской Олимпиаде в 1980 году. Потом мы бойкотировали лос-анджелесскую Олимпиаду. Гитлер в своё время из Олимпиады постарался сделать витрину своего авторитарного режима.

"Япония в этом отношении не исключение. Олимпиада всегда используется для того, чтобы повысить рейтинг, престиж, значимость своей страны в глазах мировой общественности", — уточняет Кистанов.

Олимпиада и Абэ: вложения без отдачи?

Олимпиада, кстати, для Японии будет не первой: уже была токийская Олимпиада 1964 года, когда восходящая Япония, возрождающаяся из руин, предстала в новом обличье. Япония дважды проводила зимнюю Олимпиаду, в Саппоро и в Нагано.

Олимпиада-2020 должна была стать для ушедшего в конце прошлого года премьер-министра Синдзо Абэ знаковым событием.

"Абэ был очень амбициозным политиком. Многие его политические цели на международной арене так и не были реализованы.

Одну из целей он хотел всё-таки реализовать — это Олимпиада. И в неё было много всего вложено ресурсов: и материальных, и финансовых, и человеческих, и организационных.

Но пандемия всё это дело порушила. Абэ оттягивал решение о переносе Олимпиады очень долго, надеялся, что всё-таки удастся провести игры.

Но не получилось", — рассказывает Кистанов.

Что тревожит простых японцев

Ситуация не ясна до сих пор: если поначалу в Японии всё было более-менее благополучно, она шла в лидерах по борьбе с коронавирусом, то теперь её накрыла третья волна. Повторно ввели режим ЧС в Токио, в близлежащих префектурах. Также проблемы в Осаке, Хёго, Киото.

Недовольство населения и усталость от локдаунов делают своё дело. Рейтинг премьер-министра Ёсихидэ Суги сильно упал в связи с тем, что его обвиняют в недостаточной эффективной борьбе с пандемией. И в этом отношении как раз растут и негативные настроения японцев в отношении Олимпиады.

"Те, кто выступает против, считают, что Олимпиада не нужна, потому что из-за неё лишь будет приток иностранцев, будет больше общения, больше мероприятий. То есть Олимпиада сможет стать дальнейшим источником распространения коронавируса.

Вот это японцев тревожит. Они в этом отношении не особо доверяют правительству. Вот это и выразилось в результатах указанного опроса", — резюмирует Кистанов.

Только для сайта "Правда. Ру"

Автор: Константин Шапров
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