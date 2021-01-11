В Пекине обязаны предоставить всем государствам мира данные по ситуации в Гонконге. С такими требованиями к китайским властям выступил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Слова О'Брайена приводят эксперты Белого дома: политик уверен, что нынешние действия Китая в Гонконге — "пагубная практика". Более того, в результате этих действий в Гонконге уничтожено "верховенство права".
"Крайне важно, чтобы страны во всём мире потребовали подотчетности от Пекина.
Мир не может продолжать платить высокую цену за свою наивность и соучастие в безответственной и пагубной практике Пекина — будь то прекращение верховенства права в Гонконге или отказ сотрудничать с работниками сферы здравоохранения в борьбе с пандемией.
Соединённые Штаты изучают дальнейшие варианты реагирования", — отметил О'Брайен.
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