США: все государства мира должны потребовать подотчётности от Пекина

В Пекине обязаны предоставить всем государствам мира данные по ситуации в Гонконге. С такими требованиями к китайским властям выступил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Слова О'Брайена приводят эксперты Белого дома: политик уверен, что нынешние действия Китая в Гонконге — "пагубная практика". Более того, в результате этих действий в Гонконге уничтожено "верховенство права".