Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Овечкин, Кучеров и Панарин вошли в десятку лучших игроков НХЛ
Онищенко рассказал, как вернуться к работе после новогодних праздников
Косачёв: "Американцы вкусили плоды древа познания добра и зла"
Крупная домашняя собака напала на годовалую девочку в Кузбассе
Ассоциация гольфа отказалась проводить турнир на поле Трампа
Обнаружена связь между COVID-19 и дисфункцией мозга
Тигр загрыз охотника в Хабаровском крае
Guardian: большинство британцев считает, что Джонсону пора в отставку
Большинство японцев выступает за отмену Олимпиады

США: все государства мира должны потребовать подотчётности от Пекина

Мир

В Пекине обязаны предоставить всем государствам мира данные по ситуации в Гонконге. С такими требованиями к китайским властям выступил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

США: все государства мира должны потребовать подотчётности от Пекина

Слова О'Брайена приводят эксперты Белого дома: политик уверен, что нынешние действия Китая в Гонконге — "пагубная практика". Более того, в результате этих действий в Гонконге уничтожено "верховенство права".

"Крайне важно, чтобы страны во всём мире потребовали подотчетности от Пекина.

Мир не может продолжать платить высокую цену за свою наивность и соучастие в безответственной и пагубной практике Пекина — будь то прекращение верховенства права в Гонконге или отказ сотрудничать с работниками сферы здравоохранения в борьбе с пандемией.

Соединённые Штаты изучают дальнейшие варианты реагирования", — отметил О'Брайен.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
В Японии создали прибор для уничтожения COVID-19 за 30 секунд
Гоген Солнцев узнал правду о пристрастиях своей престарелой жены
США: все государства мира должны потребовать подотчётности от Пекина
Овечкин, Кучеров и Панарин вошли в десятку лучших игроков НХЛ
Онищенко рассказал, как вернуться к работе после новогодних праздников
Косачёв: "Американцы вкусили плоды древа познания добра и зла"
Крупная домашняя собака напала на годовалую девочку в Кузбассе
Ассоциация гольфа отказалась проводить турнир на поле Трампа
Обнаружена связь между COVID-19 и дисфункцией мозга
Тигр загрыз охотника в Хабаровском крае
Популярное
Общество
Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе

Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.

Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Мир. Новости мира
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Российский шоу-бизнес
В Москве умерла мать Алексея Панина
Игорь Буккер Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия Игорь Буккер Василий Амирджанов Роднина разглядела в Дзюбе перспективного политика Василий Амирджанов Усам Оздемиров Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса Усам Оздемиров
Комментарии
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Цены на мобильную связь в России увеличатся на 5-7%
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Отец Андрей: христианину не нужно искать чашу Грааля
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников