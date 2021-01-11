Guardian: большинство британцев считает, что Джонсону пора в отставку
Согласно последнему опросу общественного мнения в Великобритании, проведенному 6-7 января социологами Opinium для The Observer, многие англичане считают, что Борис Джонсон должен уйти с поста премьер-министра.
Цифры
- 43% респондентов считают, что Джонсон должен уйти в отставку,
- 40% сказали, что он должен остаться премьер-министром.
- 20% считают, что Кир Стармер должен уйти с поста лидера лейбористов,
- 52% считают, что он должен остаться.
Как следует из опубликованного отчёта социологов, отмечены признаки незначительного снижения поддержки правительства в борьбе с коронавирусом:
- около 72% считают, что правительство действовало недостаточно быстро,
- 42% считают, что оно определенно «провалило» борьбу с пандемией.
- 64% участников опроса заявили, что они предпочли бы "правительство, которое быстро вводит меры блокировки, даже если это означает, что иногда вводятся меры, которые не были необходимы";
- 25% предпочли бы "правительство, которое изо всех сил старается не вводить запретительные меры, даже если это означает, что иногда решения принимаются позже, чем они были бы в противном случае".
Общее число одобрений Джонсона немного снизилось:
- доля одобряющих сейчас составляет 37% - на один пункт меньше, чем в предыдущем опросе,
- 45% не одобряют - на один пункт больше.
Это самый высокий показатель неодобрения с начала ноября.