Guardian: большинство британцев считает, что Джонсону пора в отставку

Согласно последнему опросу общественного мнения в Великобритании, проведенному 6-7 января социологами Opinium для The Observer, многие англичане считают, что Борис Джонсон должен уйти с поста премьер-министра.

Цифры

43% респондентов считают, что Джонсон должен уйти в отставку,

40% сказали, что он должен остаться премьер-министром.

20% считают, что Кир Стармер должен уйти с поста лидера лейбористов,

должен уйти с поста лидера лейбористов, 52% считают, что он должен остаться.

Как следует из опубликованного отчёта социологов, отмечены признаки незначительного снижения поддержки правительства в борьбе с коронавирусом:

около 72% считают, что правительство действовало недостаточно быстро,

42% считают, что оно определенно «провалило» борьбу с пандемией.

64% участников опроса заявили, что они предпочли бы "правительство, которое быстро вводит меры блокировки, даже если это означает, что иногда вводятся меры, которые не были необходимы";

25% предпочли бы "правительство, которое изо всех сил старается не вводить запретительные меры, даже если это означает, что иногда решения принимаются позже, чем они были бы в противном случае".

Общее число одобрений Джонсона немного снизилось:

доля одобряющих сейчас составляет 37% - на один пункт меньше, чем в предыдущем опросе,

45% не одобряют - на один пункт больше.

Это самый высокий показатель неодобрения с начала ноября.