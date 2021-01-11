Художник из США представил картину-реакцию на штурм Капитолия

Один из самых продаваемых мировых художников, коллекционер предметов искусства и звезда арт-сцены Дэвид Датуна (США) решил выразить своё отношение к штурму Капитолия. По мнению Датуны, Штатам стоит вспомнить "основные ценности".

Снимок из Instagram-аккаунта david_datuna, https://www.instagram/david_datuna

Художник представил через Instagram свою новую работу, Wake-up Call ("Призыв к пробуждению"). На ней изображён сломанный флаг США. Картина будет продана, стартовая цена — миллион долларов.

Деньги, по заверению автора, пойдут на нужны НКО, которые занимаются развитием демократии в США.

"Меня тошнит от того, что я видел в столице США, в том самом здании, куда я приводил сына в День независимости показать свою работу "Портрет Америки" всего шесть лет назад. Мы тратим миллиарды долларов на построение демократии за рубежом. Но что творится у нас дома! Мы, кажется, забыли наши основные ценности", — написал в Instagram Датуна.

Художник призвал всех жителей США "проснуться" и вспомнить, что будущий облик Штатов "зависит от каждого из нас".