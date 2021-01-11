Bild: парламент Германии усилил безопасность после беспорядков в США

Берлинская полиция усилила безопасность в здании Рейхстага, в котором размещается нижняя палата парламента, после того, как на минувшей неделе Капитолий в Вашингтоне подвергся нападению сторонников президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил председатель законодательного органа Вольфганг Шойбле в письме, направленном законодателям, которое цитирует еженедельник Bild am Sonntag.

Издание сообщает также, что Шойбле попросил Министерство иностранных дел представить доклад о насилии в Вашингтоне, чтобы уточнить с федеральным правительством и штатом Берлин, "какие выводы следует сделать для безопасности Бундестага".