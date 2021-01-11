Глава ООН обвинил богатые страны в "вакцинном национализме"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил богатые страны в "вакцинном национализме".
По словам главы ООН, в борьбе за закупку препаратов против коронавируса эти государства игнорировали потребности менее развитых стран.
"В этой связи пандемия COVID-19 высветила серьезные пробелы в глобальном сотрудничестве и солидарности, — заявил Гутерриш в ходе первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. — Мы видели это совсем недавно в вакцинном национализме, поскольку некоторые богатые страны конкурируют за покупку вакцин для своего народа, не обращая внимания на бедных в мире".
Кроме того, Гутерриш отметил, что нынешняя ситуация оказала "непропорциональное и ужасное воздействие на бедных и обездоленных, пожилых людей и детей, инвалидов и меньшинства всех видов".
"Пандемия подтолкнула 88 миллионов человек к бедности и поставила более 270 миллионов человек под угрозу острого отсутствия продовольственной безопасности. Нарушение образования затронет миллионы детей на протяжении всей их жизни. Миллионы женщин оказались в ловушке дома со своими обидчиками, и достижения в области гендерного равенства были отменены", — посетовал глава ООН.
"Чтобы справиться с глубокими слабостями нашего мира, выявленными пандемией, мы должны уменьшить неравенство и несправедливость и укрепить связи взаимной поддержки и доверия.
На международном уровне я призвал к новому глобальному соглашению. Власть, ресурсы и возможности должны лучше управляться и распределяться на более справедливой основе. Развивающиеся страны должны играть пропорциональную и более значимую роль в глобальных институтах", — заключил Гутерриш.
Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.