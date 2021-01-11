Глава ООН обвинил богатые страны в "вакцинном национализме"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил богатые страны в "вакцинном национализме".

По словам главы ООН, в борьбе за закупку препаратов против коронавируса эти государства игнорировали потребности менее развитых стран.

"В этой связи пандемия COVID-19 высветила серьезные пробелы в глобальном сотрудничестве и солидарности, — заявил Гутерриш в ходе первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. — Мы видели это совсем недавно в вакцинном национализме, поскольку некоторые богатые страны конкурируют за покупку вакцин для своего народа, не обращая внимания на бедных в мире".

Кроме того, Гутерриш отметил, что нынешняя ситуация оказала "непропорциональное и ужасное воздействие на бедных и обездоленных, пожилых людей и детей, инвалидов и меньшинства всех видов".