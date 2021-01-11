Принц Чарльз призывает бизнес поставить планету и людей на первое место

Британский принц Чарльз обратился к бизнесу с призывом "поставить планету и людей на первое место", запустив новую хартию устойчивого развития, уже поддержанную некоторыми крупными глобальными компаниями.

"Новая "Terra Carta", напоминающая древнюю Великую Хартию Вольностей Англии, которая определяла права граждан восемь веков назад, включает в себя почти 100 пунктов, которые подписавшие её компании должны выполнять "для устойчивого будущего", — сообщает Reuters. "Я обращаюсь с настоятельным призывом к лидерам из всех секторов и со всего мира оказать поддержку Terra Carta, чтобы привести процветание в гармонии с природой, людьми и планетой в течение предстоящего десятилетия", — говорит Чарльз.

72-летний принц на протяжении десятилетий боролся за экологию и предупреждал, что глобальное потепление и изменение климата являются самыми большими угрозами для человечества.

"Я могу только поощрять, в частности, тех, кто занимается промышленностью и финансами, к практическому руководству этим общим проектом, поскольку только они способны мобилизовать инновации, масштабы и ресурсы, необходимые для преобразования нашей глобальной экономики", — заявляет наследник британской короны.

На данный момент известно, что Bank of America, AstraZeneca, HSBC и BP входят в число компаний, поддерживающих Terra Carta, которая была разработана бывшим главным дизайнером Apple Inc Джони Айвом и его компанией LoveFrom.

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