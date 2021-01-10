Сенатор от Республиканской партии США из штата Пенсильвании Пэт Туми призвал американского лидера Дональда Трампа уйти в отставку.

Напомним, Трамп избирался также от Республиканской партии и Туми является его однопартийцем.

"Лучший путь вперед — это чтобы этот человек оказался для нас в зеркалах заднего вида… На данный момент может не оказаться подходящего пути к импичменту, но, конечно, он может уйти в отставку, и это было бы очень хорошим исходом дела", — заявил республиканец.

"Я думаю, что президент совершил правонарушения, заслуживающие импичмента, но не знаю, будет ли возможно на практике обеспечить импичмент за оставшиеся дни", — добавил политик.