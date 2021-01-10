Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что был вынужден отказаться от нездоровой еды.

Он отметил, что раньше его любимым блюдом был молочный суп, однако от него пришлось отказаться. Сейчас президента Белоруссии кормят в основном овощными супами.

Лукашенко пожаловался, что иногда его кормят практический "травой".