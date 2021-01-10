Путин рассказал о своём тайном визите в Сирию

Президент России Владимир Путин тайно посетил Сирию 7 января 2020 года. Российский лидер посетил православную церковь Святой Девы Марии, а также мечеть Омейядов.

Путин решил побывать в мечети, поскольку там хранятся мощи святого Иоанна Крестителя. Президент выразил благодарность исламскому миру за сохранение мощей.

Также Путин посетил командный пункт российской группировки войск в Сирии и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.