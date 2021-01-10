Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Стороны обсудили трёхсторонние переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые пройдут 11 января в Москве.
"В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении", — сообщили в пресс-службе Кремля.
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