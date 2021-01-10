Путин провёл телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Стороны обсудили трёхсторонние переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые пройдут 11 января в Москве.