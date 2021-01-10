Депутат Рады: Зеленский привился российской вакциной

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение давно сделали прививку от коронавируса российской вакциной.

Об этом рассказал депутат Верховной рады Илья Кива. Напомним, недавно в украинский Минздрав поступила заявка на регистрацию вакцины "Спутник V", созданной в РФ.

Харьковский завод "Биолек" готов начать производство вакцины в случае её регистрации.