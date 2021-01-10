В Москве 11 января состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Переговоры пройдут по инициативе российского лидера Владимира Путина.
"По инициативе президента РФ Владимира Путина 11 января 2021 года в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.