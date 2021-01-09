Жители Китая уже в ближайшем будущем смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса. Об этом рассказал замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.
"В период этапа вакцинации от коронавирусной инфекции для ключевых групп населения, запущенного 15 декабря 2020 года, правительства на всех уровнях гарантируют организацию и распределение расходов для продвижения вакцинации от COVID-19, физические лица за вакцину и вакцинацию никаких расходов не несут", — отметил чиновник.
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