Китайцы бесплатно получат вакцину от коронавируса

Жители Китая уже в ближайшем будущем смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса. Об этом рассказал замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.