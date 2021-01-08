"Призываем вернуться к разуму": Китай недоволен работой США на Тайване

С критикой выступили представители МИД Китая, узнав о планируемом визите на Тайвань представителей США. По мнению Пекина, такими действиями Штаты подрывают американо-китайские отношения.

"Мы призываем США вернуться к разуму, прекратить подрывать китайско-американские отношения. Пекин примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета, а также интересов безопасности", — сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

С визитом на Тайвань поручили отправиться постпреду США при ООН Келли Крафт. В Пекине уверены, что США противоречат таким образом сразу нескольким совместным китайско-американским коммюнике (официальным сообщениям по вопросам международного значения).

Напомним, что ранее в Китае также осудили новые поставки оружия из США на Тайвань, попросив Штаты "стараться избегать неверных путей".