На Украине начали расследование тайной вакцинации от коронавируса

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование тайной вакцинации от коронавируса в Киеве. Поводом для старта проверки стало журналистское расследование.

Как сообщает Strana. ua, вакцинацию проходят украинские бизнесмены, политики и чиновники высшего ранга. В одной из клиник предоставляют вакцину BioNTech/Pfizer, а стоимость прививки в десятки раз дороже и составляет около 3000 евро.

В то же время вакцина недоступна остальным людям — вакцинация на Украине не стартовала, официально страна не получила ни один из препаратов и отказалась от российского "Спутника V".

ГБР отреагировало на публикацию и проверит данные журналистов.