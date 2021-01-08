Американский врач скончался после введения вакцины Pfizer

В США скончался 56-летний Грегори Майкл, работавший акушером-гинекологом в одной из больниц штата Флорида. Причиной смерти стал геморрагический инсульт, сообщает NY Post.

Перед смертью Майкл привился вакциной от коронавируса фирмы Pfizer. Инъекцию врач получил 18 декабря, а через несколько дней заметил негативную реакцию — по его телу пошли красные пятна из-за подкожного кровоизлияния.

Как рассказала супруга погибшего, медики обнаружили у Грегори нехватку тромбоцитов. Врач скончался за два дня до запланированной операции.

"Люди должны знать, что побочные эффекты могут случиться, что вакцина не всем хорошо подходит. В этом случае она разрушила красивую жизнь и идеальную семью", — написала в Facebook жена Грегори.

В Pfizer пообещали провести расследование этого летального случая.