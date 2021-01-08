ФБР заплатит за информацию о взрывных устройствах в Вашингтоне

ФБР опубликовало объявление в Twitter о вознаграждении за информацию, которая поможет определить преступников, пытавшихся взорвать здания в Вашингтоне 6 января. Сотрудники ФБР обнаружили два взрывных устройства во время заседания в Капитолии, которое должно было утвердить результаты выборов президента США.
Сумма вознаграждения составляет 50 тыс. долларов. К сообщению прикреплено фото мужчины в серой толстовке. Лица предполагаемого преступника не видно из-за маски.
"ФБР объявляет вознаграждение в размере до 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет определить местонахождение преступника", — говорится в сообщении.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.