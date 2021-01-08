Украинский блогер назвал Зеленского "трусливым подражалой"

Украинский президент одним из последних европейских лидеров высказался о событиях в Вашингтоне. И всё равно стал объектом насмешек.

На своей странице в Twitter Владимир Зеленский написал, что штурм здания Конгресса США сторонниками действующего президента Трампа — "ужасное нападение":

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Пользователи соцсети оценили твит главы Незалежной скептически:

Многие обратили внимание на его "запоздалось", которую объяснили тем, что, прежде чем высказать своё мнение, Зеленский "внимательно отследил" реакцию глав стран ЕС, после чего выступил в подражающем им стиле".

Первым на это обратил внимание популярный блогер Анатолий Шарий:

"Трусливый подражала дождался реакции учителей и тоже решил поосуждать. Тебя-то кто спрашивал?" — написал он.

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