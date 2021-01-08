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Байден: Трамп устроил хаос и привёл к Капитолию террористов

Мир

Сторонники Трампа - бунтари, которые прорвались и оккупировали Капитолий в Вашингтоне, они должны быть названы внутренними террористами, а не протестующими.

Байден: Трамп устроил хаос и привёл к Капитолию террористов

Так заявил избранный президент США Джо Байден, комментируя драматические события среды.

Байден обвинил уходящего президента Дональда Трампа за то, что он сыграл главную роль в "хаосе", который привёл к штурму здания Конгресса США, что, в свою очередь, приостановило сертификацию Конгресса о победе Байдена на выборах.

Напомним, в результате инцидента погибли четыре человека, один из которых был застрелен полицией Капитолия, а 68 человек были арестованы.

"Они не были протестующими. Не смейте называть их протестующими. Это была буйная толпа, мятежники, внутренние террористы, — сказал Байден. — В течение четырех лет у нас был президент, который ясно выразил свое презрение к нашей демократии, нашей Конституции, верховенству закона во всем, что он делал."

Спикер Палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси, которая призвала объявить Трампу импичмент и уволить начальника полиции Капитолия после беспорядков в среду, повторила высказывания Байдена, назвав бунтовщиков "террористами":

" Президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки", — сказала Пелоси.

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