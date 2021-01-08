ВОЗ: мы проживаем переломный момент пандемии

Региональный директор ВОЗ по Европе предупредил, что европейские страны находятся на опасном этапе пандемии, и призвал лидеров "активизировать" свои усилия по борьбе с этим вирусом.

"Мы по-прежнему находимся во власти COVID-19, поскольку случаи заболевания стремительно распространяются по всей Европе, и мы решаем новые проблемы, вызванные мутирующим вирусом, - сказал Ханс Клюге. - Этот момент представляет собой переломный момент в ходе пандемии. Новый вариант вируса, который может быть на 70 % более трансмиссивным, уже обнаружен в 22 европейских странах».

Оценка ВОЗ этой ситуации происходит по мере того, как страны ЕС стремятся активизировать свои программы вакцинации.