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Иракский суд выдал ордер на арест Трампа в связи с убийством Солеймани

Мир

Суд в Багдаде потребовал, чтобы президент Дональд Трамп был задержан в рамках расследования убийства начальника шиитской милиции, погибшего в результате авиаудара США вместе с иранским генералом Кассемом Солеймани.

Иракский суд выдал ордер на арест Трампа в связи с убийством Солеймани

"Следственный суд в багдадском районе Аль-Русафа выдал ордер на арест в отношении уходящего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа", - говорится в заявлении Высшего Судебного совета Ирака, опубликованном на его сайте.

Суду поручено расследовать смерть влиятельного лидера шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном, Абу Махди аль-Мухандиса. Разбирательство в отношении Трампа было начато в соответствии со статьей 406 Уголовного кодекса Ирака, которая касается умышленного убийства и убийства при отягчающих обстоятельствах, говорится в заявлении.

В конце декабря Высший Судебный Совет заявил, что суд изучает видеозаписи высказываний Трампа, относящихся к этому делу.

Напомним, в январе 2020 года аль-Мухандис был убит в результате авиаудара США в районе Багдадского аэропорта вместе с Кассемом Солеймани, который возглавлял подразделение Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, ответственное за операции за рубежом.

Американские официальные лица заявили, что Солеймани и аль-Мухандис, который был внесен в черный список правительством США в 2009 году, проводили и планировали террористические атаки против американцев в Ираке.

Это убийство мгновенно вызвало большой шум в Тегеране, а также в Багдаде, особенно среди шиитских политиков, потому что ополченцы во главе с Аль-Мухандисом боролись с ДАИШ* (Исламским государством*, ранее ИГИЛ*).

Вскоре после авиаудара иракский парламент принял необязательную резолюцию, призывающую правительство изгнать американские войска из страны и закрыть иракское воздушное пространство для американских военных самолетов.

*террористическая организация, запрещённая на территории РФ

Автор: Ольга Лебедева
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