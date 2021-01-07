Зеленский вдохновился стойкостью Конгресса США

Стала известна реакция официального Киева на события в Вашингтоне. По данным, которые приводит пресс-служба Владимира Зеленского, президент Украины осуждает насилие и "вдохновлён стойкостью Конгресса".

Мнением о случившемся пресс-служба Зеленского делится через Twitter. Президент, подчёркивают эксперты, решительно осудил насильственные действия против Конгресса.

"Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего в мире демократического института, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провёл историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", — сообщил Зеленский.

Напомним, что беспорядки, в которые перенос митинг сторонников Трампа, позволили некоторым демонстрантам прорваться внутрь Капитолия. Однако затем силы правопорядка сумели поймать и вывести протестующих из здания.