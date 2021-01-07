С заявлением, касающимся случившихся в США беспорядков, выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Политик отметил, что Франция поддерживает народ Америки и "верит в силу американской демократии".
Макрон написал подробный пост в Twitter, где изложил свои взгляды на проблему.
"Франция поддерживает американский народ… как и все другие нации, которые выбирают своих лидеров, свою судьбу путём свободных демократических выборов.
Я хотел бы выразить нашу веру в силу американской демократии… мы совместно боремся за то, чтобы наши демократии смогли выйти сильными из этой ситуации, которую проживаем мы все", — описал ситуацию Макрон.
Напомним, что митинг сторонников Трампа, перешедший в штурм Капитолия, в конечном счёте был подавлен силами правоворядка. Известно о четырёх жертвах и о применении газовых и светошумовых гранат.
Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.