С заявлением, касающимся случившихся в США беспорядков, выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Политик отметил, что Франция поддерживает народ Америки и "верит в силу американской демократии".

Макрон написал подробный пост в Twitter, где изложил свои взгляды на проблему.

"Франция поддерживает американский народ… как и все другие нации, которые выбирают своих лидеров, свою судьбу путём свободных демократических выборов.

Я хотел бы выразить нашу веру в силу американской демократии… мы совместно боремся за то, чтобы наши демократии смогли выйти сильными из этой ситуации, которую проживаем мы все", — описал ситуацию Макрон.