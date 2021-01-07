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Лукашенко попросил белорусов "подумать о будущем"

Мир

С новым заявлением обратился к народу президент Белоруссии Александр Лукашенко. По мнению лидера страны, белорусам стоит "взять в руки голову".

Лукашенко попросил белорусов "подумать о будущем"

Как передаёт агентство "Белта", Лукашенко решил напомнить жителям о важном в ходе визита в храм Воздвижения Креста Господня (Минск). Президент отметил, что важно подумать о будущем — в том числе о будущем детей.

"Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем.

Именно в этот святой день Он [Господь] оттуда предупреждает нас, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно", — высказался Лукашенко.

Президент РБ добавил: только объединив усилия каждого, можно спасти "этот клочок земли". И напомнил: в новогоднем обращении он говорил о возможных "безвозвратных потерях".

Напомним, что в стране до сих пор продолжаются демонстрации: жители недовольны итогами президентских выборов. Ранее "демократические стремления" белорусов поддержали многие страны ЕС.

Автор: Константин Шапров
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