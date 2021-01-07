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Пекин раскритиковал Лондон за "колониалистские замашки"

Мир

Новое предупреждение сделали представители Китая властям Великобритании. В Пекине уверены, что высказывания британских политиков неправомерны.

Пекин раскритиковал Лондон за "колониалистские замашки"

Напомним о сути ситуации: ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступил со словами поддержки антиправительственных активистов из Гонконга. Заявление Рааба было встречено резкой критикой Пекина.

"Мы уже сделали серьёзное представление британской стороне по этому поводу.

Мы твёрдо поддерживаем усилия гонконгской полиции по поддержанию общественной безопасности.

Великобритания должна уважать суверенитет КНР и перестать вмешиваться в дела Гонконга", — сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Чуньин добавила, что действия Великобритании напоминают о её "колониалистиских замашках", от которых нужно отказываться. Также Лондону стоит перестать работать в рамках "двойных стандартов", резюмировала Чуньин.

Автор: Константин Шапров
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