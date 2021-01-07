Премьер-министр Индии прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Своим мнением о происходящем в Вашингтоне поделился в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди. Политик заявил, что считает действия протестующих, прорвавшихся в Капитолий, незаконными.

Напомним о ситуации в Вашингтоне: сторонники Дональда Трампа организовали митинг, который затем перерос в штурм Капитолия. Известно о минимум одной жертве. Позднее протестующих выгнали из здания, но заседание конгрессменов пришлось проводить в другом месте.

"Расстроен, увидев новости о беспорядках и насилии в Вашингтоне. Должна продолжаться упорядоченная и мирная передача власти. Нельзя допустить, чтобы демократический процесс был подорван незаконными протестами", — написал Моди в Twitter.

Напомним, что ранее (в октябре 2020 года) Индия и Штаты продолжили развитие партнёрства, подписав ряд важных документов. В частности, удалось согласовать обмен данными о "геопространственной информации" со спутников.