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Клинтон, Обама и Буш сравнили США с "банановой республикой"

Мир

Три бывших американских президента объединились в осуждении толпы, которая в среду штурмовала Капитолий, а демократы в это время начали призывы к импичменту президента Дональда Трампа за то, что они назвали "его подстрекательством демонстрантов".

Клинтон, Обама и Буш сравнили США с "банановой республикой"

Напомним, несколько тысяч сторонников Трампа 6 января штурмовали Капитолий, прервав тем самым совместное заседание Конгресса, собравшееся, чтобы утвердить демократа Джо Байдена следующим президентом США.

"Насилие было спровоцировано действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об исходе законных выборов, как о моменте великого позора и позора для нашей нации", — сказал предшественник Трампа Барак Обама, назвав то, что произошло на Капитолийском холме, "оскверненными палатами демократии".

Обама осудил республиканцев за" фантастическое повествование", которое "все дальше и дальше уходит от реальности, и строится на многолетних посеянных обидах", и призвал Конгресс "выбрать реальность " и "выбрать Америку", подтвердив избрание демократа Джо Байдена следующим президентом.

Билл Клинтон обвинил лично Трампа в "более четырех лет ядовитой политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей системе и натравливающей американцев друг на друга" за "беспрецедентное нападение" на Капитолий, Конституцию США и саму страну.

"Выборы были свободными, подсчет голосов был честным, результат окончательным", — сказал Клинтон.

Джордж У. Буш назвал "восстание" в Капитолии "отвратительным и душераздирающим зрелищем":

"Вот как оспариваются результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической стране", — сказал Буш, осуждая "людей, чьи страсти были разжигаемы ложью и ложными надеждами."

Опять импичмент?

Тем временем несколько законодателей — демократов призвали Конгресс снова объявить Трампу импичмент-как это сделала Палата представителей в декабре 2019 года, хотя он был оправдан в Сенате.

"Я готовлю статьи об импичменте против Трампа, — заявил представитель Республиканской партии Ильхан Омар. — Конгресс не может позволить ему остаться на своем посту, это вопрос сохранения нашей республики".

Сообщается, что все демократы в Судебном комитете Палаты представителей подписали письмо вице-президенту Майку Пенсу с требованием применить 25-ю поправку и отстранить Трампа от должности.

Автор: Ольга Лебедева
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