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Демократы в США нашли "крайнего" в организации протестов. Это Москва

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Сразу несколько видных членов демократической партии США обвинили Москву в том, что американцы штурмовали Капитолий США, протестуя против результатов 2020 года.

Напомним, в среду тысячи сторонников Трампа собрались в Вашингтоне на митинг "Останови кражу", а Конгресс — чтобы подтвердить голоса Коллегии выборщиков, которые сделают демократа Джо Байдена следующим президентом США, группа протестующих штурмовала Капитолий и прервала голосование законодателей.

Комментируя происходящее в Вашингтоне, советник бывшего президента Барака Обамы Бен Родс заявил, что это был день, которого "Путин ждал" со времен Холодной войны. Это мнение поддержали другие активисты-демократы.

"События среды стали подарком Трампа Путину", — заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Демократы в США нашли
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"Путин победил",- заявил Роберт Райх, бывший министром труда администрации Билла Клинтона.

Его твит побудил афроамериканскую активистку Маргарет Кимберли пошутить: "нет, это Америка."

" Если бы Путина не было, либералы изобрели бы его", — добавила Кимберли.

Нынешняя попытка демократов в очередной раз обвинить Россию в своих внутренних проблемах стала продолжением четырёхлетней эпопеи, начатой кампанией Хиллари Клинтон, которая выдвинула обвинение в том, что Трамп "вступил в сговор" с Россией в качестве предвыборной тактики в 2016 году, и деле о вмешательстве в выборы, в результате которых Трамп стал президентом.

Автор: Ольга Лебедева
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