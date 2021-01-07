Сразу несколько видных членов демократической партии США обвинили Москву в том, что американцы штурмовали Капитолий США, протестуя против результатов 2020 года.
Напомним, в среду тысячи сторонников Трампа собрались в Вашингтоне на митинг "Останови кражу", а Конгресс — чтобы подтвердить голоса Коллегии выборщиков, которые сделают демократа Джо Байдена следующим президентом США, группа протестующих штурмовала Капитолий и прервала голосование законодателей.
Комментируя происходящее в Вашингтоне, советник бывшего президента Барака Обамы Бен Родс заявил, что это был день, которого "Путин ждал" со времен Холодной войны. Это мнение поддержали другие активисты-демократы.
"События среды стали подарком Трампа Путину", — заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.
"Путин победил",- заявил Роберт Райх, бывший министром труда администрации Билла Клинтона.
Его твит побудил афроамериканскую активистку Маргарет Кимберли пошутить: "нет, это Америка."
" Если бы Путина не было, либералы изобрели бы его", — добавила Кимберли.
Нынешняя попытка демократов в очередной раз обвинить Россию в своих внутренних проблемах стала продолжением четырёхлетней эпопеи, начатой кампанией Хиллари Клинтон, которая выдвинула обвинение в том, что Трамп "вступил в сговор" с Россией в качестве предвыборной тактики в 2016 году, и деле о вмешательстве в выборы, в результате которых Трамп стал президентом.
Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.