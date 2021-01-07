Посол Израиля на Украине стал мишенью для неонацистов

Посол Израиля на Украине стал мишенью для антисемитских оскорблений и призывов к протестам у здания дипмиссии своей страны после того, как он осудил марш памяти Бандеры в украинской столице.

Джоэл Лайон написал в твиттере о своей обеспокоенности по поводу многотысячного марша в Киеве, посвященного 112-й годовщине со дня рождения лидера националистов Степана Бандеры:

"Мы решительно осуждаем любое прославление коллаборационистов с нацистским режимом. Украине пора примириться со своим прошлым."

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Украинские ультранационалисты отреагировали быстро, назвав дипломата "позором еврейского народа" и посоветовав ему "не лезь к нашим украинским героям":

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Евгений Карась, лидер ультраправых, призвал к «решительным» действиям в ответ на комментарии Лайона. В своем Telegram-канале он предложил своим последователям встретиться у здания посольства на следующий день. Кроме того, он настаивал на том, что израильский посланник - "посол Голодомора".

Вечером в среду толпа неонацистов собралась у здания израильского посольства в Киеве. Они требовали, чтобы Израиль признал Голодомор геноцидом украинского народа.

По данным местных СМИ в акции приняли участие порядка 50 человек. Охрану порядка обеспечивала Нацгвардия. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли вход в посольство, вдоль дороги дежурили автобусы Нацполиции и два автозака.